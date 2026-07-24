Único time goiano remanescente na Série D de 2026, o Goiatuba visita o Ferroviário-CE neste domingo (26), às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta das oitavas de final. Depois de golear por 3 a 0 no jogo de ida, no Divino Garcia Rosa, o Azulão busca confirmar a vaga nas quartas de final e pelo menos repetir a campanha de 2025.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações)\nNa Série D de 2026, o Goiatuba fez uma boa 1ª fase ao terminar na vice-liderança do Grupo A-4, com cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. Na 2ª fase, o Azulão empatou em 0 a 0 com o Brasiliense na ida e venceu por 1 a 0 na volta. Na 3ª fase, perdeu para o Manauara na ida (1 a 0), ganhou na volta (2 a 1) e avançou nos pênaltis (4 a 3).\nNas oitavas, o Goiatuba atropelou o Ferroviário e conseguiu a melhor vantagem entre os clubes participantes. Se confirmar a classificação para as quartas, ficará a duas partidas da vaga na Série C, assim como aconteceu no ano passado. Em 2025, o Azulão também chegou até as quartas, mas foi eliminado pela Inter de Limeira e ficou pelo caminho.