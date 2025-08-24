O Goiatuba vai enfrentar a Inter de Limeira nas quartas de final da Série D, que é a fase que define o acesso à Série C. A equipe goiana foi a 7º melhor colocado entre os duelos das quartas de final e vai encarar a 2ª melhor campanha da competição, que é do time paulista.\nO jogo de ida será em Goiatuba, enquanto a partida decisiva será disputada em Limeira, no interior de São Paulo. Datas e horários ainda serão divulgados pela CBF.\nOs times voltam a se enfrentar na atual edição da Série D. Os times estavam no mesmo grupo (7) na fase de classificação. Cada time venceu uma partida. A Inter de Limeira ganhou de 3 a 1 em Goiatuba, enquanto o Azulão fez 1 a 0 no interior paulista.\nO Goiatuba avançou às quartas de final após eliminar a Aparecidense. O Azulão perdeu o jogo de ida por 3 a 2, mas venceu de 2 a 0, fora de casa, e avançou na competição nacional.