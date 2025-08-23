Goiatuba e Aparecidense (Comunicação / Aparecidense)\nO Goiatuba venceu a Aparecidense, por 2 a 0, e avançou às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (23), no estádio Anníbal Batista de Toledo, o Azulão marcou com Calazans e Bruno Nunes para virar a eliminatória contra o Camaleão e seguir na briga pelo acesso inédito à Série C.\nNo jogo de ida das oitavas de final, a Aparecidense ganhou, fora de casa, por 3 a 2. Neste sábado, o Goiatuba abriu o placar aos 4 minutos do 2º tempo e quando o jogo parecia que ia para a disputa de pênaltis, o Azulão ampliou aos 44 minutos e confirmou a virada no tempo regulamentar.\nO Goiatuba agora aguarda o complemento dos jogos das oitavas de final da Série D para conhecer o próximo adversário na competição. Por ter uma das piores campanhas entre os 16 classificados, o Azulão vai decidir vaga na semifinal e do acesso como visitante - os semifinalistas garantem vaga na Série C de 2026.