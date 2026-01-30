O Goiatuba venceu o Anápolis por 3 a 1 e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Goiano na noite desta quinta-feira (29), no Estádio Divino Garcia Rosa, em duelo válido pela 6ª rodada da competição. Com o resultado, o Azulão do Sul deixa a lanterna, enquanto o Anápolis permanece dentro da zona de classificação para o mata-mata.\nOs gols da equipe da casa foram marcados por Matheus Obina, ainda no primeiro tempo, e Bruno Nunes, que balançou as redes duas vezes na etapa final. Gonzalo descontou para o Galo da Comarca.\nA partida fechou a 6ª rodada e marcou o primeiro triunfo do Goiatuba sob o comando de Glauber Ramos, terceiro treinador do clube na temporada. O Azulão do Sul chega a 4 pontos, sobe para a 10ª colocação e deixa a última posição.\nApesar de ainda figurar na zona de playoff do rebaixamento, o time está agora a apenas um ponto da Aparecidense, primeira equipe dentro da zona de classificação para o mata-mata, restando duas rodadas para o fim da 1ª fase.