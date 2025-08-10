O Goiatuba venceu o São José-RS por 2 a 1 na noite deste sábado (9) e se classificou para enfrentar a Aparecidense nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, pela volta da 2ª fase, após empate por 1 a 1 na ida.\nWilliam marcou para o Goiatuba primeiro, mas Rene empatou para o São José-RS. Bernardo Paulo garantiu a vitória do Azulão do Sul e a classificação às oitavas de final.\nMais cedo, à tarde, a Aparecidense eliminou o Maricá-RJ, jogando em casa, com um empate por 2 a 2 - venceu a ida por 2 a 1.