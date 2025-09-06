Na tarde deste sábado (6), a partir das 16 horas, o Goiatuba entra em campo para um dos jogos mais importantes de sua história recente. No Estádio Major Levy Sobrinho, o Azulão visita a Inter de Limeira pelo jogo de volta das quartas de final da Série D, na busca pelo acesso à Série C de 2026.\nNo jogo de ida, disputado no Divino Garcia Rosa, os dois times empataram sem gols. Caso a partida termine empatada novamente na volta, a classificação será decidida nos pênaltis. Se houver vencedor no tempo normal, essa equipe garante a ida para as semifinais e a participação na próxima edição da Série C.\n“Eu friso sempre para os atletas que deixemos os nossos nomes escritos na história do clube. Esse acesso eternizaria o elenco, comissão, estafe e diretoria na história do clube, assim como foi a geração de 1992 (campeã do Goianão). Temos esta oportunidade, é um jogo de extrema dificuldade contra a Inter, mas, visando história, carreira e essa conquista, é um momento ímpar. Estamos muito empenhados em cima disso”, disse o técnico do Goiatuba, Augusto Fassina.