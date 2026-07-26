O Goiatuba voltou a vencer o Ferroviário-CE e se classificou para as quartas de final da Série D. O Azulão do Sul ganhou por 2 a 1 a partida de volta das oitavas, neste domingo (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Na ida, no interior goiano, o Goiatuba tinha vencido por 3 a 0 e encaminhado a vaga.\nNas quartas de final, o Goiatuba pega o ASA e vai decidir a vaga fora de casa. O jogo de ida será em Goiatuba e o de volta, em Alagoas. O ASA eliminou o Cianorte nas oitavas de final da Série D.\nA disputa do time goiano será para ser um dos seis clubes a conquistar o acesso à Série C.\nQuem avançar às semifinais já garante a vaga. Entre os quatro que não se classsificarem, duas vagas estarão em disputa em playoffs.\nAs partidas das quartas serão em 8 e 9 de agosto (jogos de ida) e 15 e 16 de agosto (jogos de volta).