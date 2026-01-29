Nesta quinta-feira (29), em um dos dois últimos jogos da 6ª rodada do Goianão, Goiatuba e Anápolis medem forças a partir das 19h30, no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba. Lanterna e ainda sem vencer na competição, o Azulão do Sul encara o Galo da Comarca, que busca subir na zona de classificação para o mata-mata.\nCom apenas um ponto até o momento, o Goiatuba precisa ganhar para escapar do rebaixamento. Para a partida desta semana, o clube anunciou as contratações do lateral direito Renan Silva, emprestado pelo Atlético-GO, e do atacante Higor Pardini, formado nas categorias de base da Chapecoense.\nJá o Anápolis, atual vice-campeão estadual, tem sete pontos e ocupa um espaço no G8. Mesmo se o Galo da Comarca perder e o Centro Oeste, primeiro time fora da zona de classificação, bater o Vila Nova, o tricolor continuará entre os oito primeiros.