O Atlético-GO fecha a participação na 1ª fase do Campeonato Goiano em Goiatuba, na tarde deste sábado (7), às 16 horas, com a ideia fixa de conquistar a vitória no Estádio Divino Garcia Rosa para obter a melhor colocação possível.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso e escalações prováveis)\nO Dragão perdeu pontos importantes contra clubes do interior e, por causa disso, deixou de assumir a liderança da etapa inicial. Nas sete partidas disputadas, o rubro-negro se deu bem sobre os rivais da capital - empatou com Goiás (1 a 1) e bateu o Vila Nova (2 a 1) - e não obteve bons resultados contra equipes do interior, perdendo da Jataiense (3 a 1) e empatando com o Crac (0 a 0) na última rodada.\nO Goiatuba se vê numa situação complicada, pois tem 4 pontos, é penúltimo colocado e corre risco de rebaixamento. Para evitar o pior, torce para que o Inhumas (2 pontos) não vença o Goiás - no caso, o time inhumense será rebaixado.