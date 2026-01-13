Goiatuba e Jataiense buscam a primeira vitória no Estadual\nGoiatuba e Jataiense abrem a 2ª rodada do Campeonato Goiano nesta quarta-feira (13), a partir das 18h30. No estádio Divino Garcia Rosa, as equipes buscam a primeira vitória na competição para se recuperarem de tropeços na rodada de abertura do Estadual.\nO Azulão joga a primeira partida em casa e tenta dar resposta imediata após sofrer a pior derrota na 1ª rodada. Fora de casa, o Goiatuba foi goleado por 4 a 0 pelo Goiás e por causa do saldo de gols ocupa a lanterna do Goianão.\nA Jataiense não perdeu na rodada de abertura, mas não fez valer o mando de campo e empatou com o Crac, por 1 a 1, em duelo no Arapucão. Com a meta de buscar vaga na próxima fase, a Raposa do Sudoeste busca a primeira vitória como visitante para seguir nas primeiras colocações - iniciou a 2ª rodada em 5º.