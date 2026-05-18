O gol decisivo de Kadu Sousa na vitória do Goiás sobre o Botafogo-SP por 1 a 0, no último sábado (16), faz o atacante ganhar moral para a sequência da temporada e eleva a confiança do técnico Daniel Paulista no jogador em um momento em que o ataque esmeraldino está em aberto, sem titulares inquestionáveis.Após o resultado na 9ª rodada da Série B, o Goiás está no G6 (6º colocado com 13 pontos). O treinador elogiou o crescimento do atleta de 24 anos, que não conhecia antes de chegar ao alviverde. Kadu Sousa ganhou incentivo do técnico após a partida de sábado.“Não conhecia o Kadu. Fui conhecer aqui. Contratação feita antes da nossa chegada. Atleta muito esforçado, que busca conhecimento e melhora. O salto que ele deu tem uma distância grande, do Anápolis para o Goiás. Foi necessário um tempo para ir se ambientando. Não é só a vida financeira e o status que mudam. Muda também o comportamento. As ações do jogo. Uma coisa é jogar no Anápolis, com todo o respeito, mas outra é defender o Goiás”, falou Daniel Paulista.Kadu chegou ao Goiás em novembro de 2025, contratado após passagem dele pelo Anápolis, mas emprestado pelo clube que detém os direitos, o Paranavaí. O empréstimo ia até o fim do Campeonato Goiano deste ano, mas houve renovação e agora o jogador fica no clube até o fim da temporada, ainda emprestado.“Aqui é pressão o tempo todo. Saber trabalhar em cima disso, tem que ter vivência e sequência. É atleta que nunca desistiu. Ficou fora de relação. Agora, está colhendo o trabalho de cinco meses. Mostra que pode ser útil para nós na sequência da competição”, completou Daniel Paulista sobre Kadu Sousa.Desde a derrota para o São Bernardo em um momento delicado na Série B, o Goiás não tem um ataque consolidado e tem alternado jogadores no setor mesmo que as características não sejam as mesmas. Naquele jogo pela 6ª rodada, Anselmo Ramon perdeu pênalti e foi sacado na partida seguinte, contra o Fortaleza. Só que o titular, Cadu, se machucou. Veio mais uma derrota, a quarta seguida naquela altura na Segundona.Na sequência, um clássico contra o Vila Nova, Daniel Paulista fez mais uma experiência. Kadu Sousa iniciou o jogo, Anselmo Ramon no banco. Só que o centroavante marcou o gol da vitória por 1 a 0. Foi ele quem iniciou a partida de sábado (16) contra o Botafogo-SP, mas desta vez foi Kadu Sousa quem entrou e decidiu.Os dois não têm as mesmas características, mas também não quer dizer que vão jogar necessariamente juntos, pelo que mostra Daniel Paulista. Gols decisivos, no caso dos dois atacantes, ajudam a impulsionar a campanha do Goiás e a moral no time.O Goiás terá, nesta semana, um período só para treinos até a próxima rodada da Série B. O clube enfrenta o Avaí na Ressacada, em Florianópolis, no próximo domingo (24), pela 10ª rodada da Segundona.