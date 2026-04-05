O atacante Gustavo Puskas foi só sorrisos na saída do gramado do OBA após marcar o gol da vitória do Vila Nova, por 2 a 1, sobre o Atlético-GO. Neste sábado (4), o jogador de 18 anos saiu do banco de reservas e fez o gol do primeiro triunfo do Tigre na Série B.\n“Gol é gol, bonito ou feio, ‘tá’ na súmula gol do Puskas”, brincou o atacante, que tem o nome em homenagem a Ferenc Puskás, craque da Hungria conhecido pelos gols bonitos (o nome dele é utilizado na premiação de gol mais bonito pela Fifa).\nGustavo Puskas saiu do banco de reservas e aproveitou uma lambança do goleiro Vladimir para marcar o gol da vitória do Vila Nova. Aos 42 minutos, após recuou, o defensor dominou mal e foi desarmado pelo atacante, que virou e bateu para o gol que estava livre.\n“Eu fui bem, pô. A pressão (em cima do Vladimir), é mérito meu com certeza”, acrescentou o atacante. “Sensação inexplicável. Vila é isso, acreditar até o último minuto. O Guto (Ferreira) e toda comissão acreditaram em mim. Pude ser feliz naquele momento e dar alegria para a torcida”, salientou o jogador.