Um mês depois de chegar ao Atlético-GO, o atacante Léo Jacó começa a se popularizar entre os torcedores, que passou a conquistar com gols. O jovem jogador, de 20 anos, é o goleador do Dragão no Campeonato Goiano com quatro gols. Dois deles foram marcados na vitória (2 a 0) sobre o Inhumas, na noite chuvosa da última quarta-feira (28), no Estádio Antônio Accioly.No domingo anterior (25), Léo Jacó foi decisivo no triunfo (2 a 1) no clássico com o Vila Nova. Teve personalidade, técnica e senso de colocação em campo para dominar a bola com a perna direita na grama molhada, após chutão que saiu do campo de defesa do Dragão, para chutar rasteiro e colocado.“Este gol (no clássico) é muito importante. É o primeiro (gol) que faço num clássico, como profissional”, disse o atacante. Tímido, discreto e ainda se familiarizando com o assédio dos torcedores, Léo Jacó se adapta à vida na capital goiana e à repercussão da fase artilheira. O atacante explica que o “trabalho” é o segredo do sucesso.“Sou atacante que tem fome de gol”, resumiu o jogador do Atlético-GO sobre o apetite de goleador. Cedo, aos 17 anos, saboreou o prato do dia num jogo pela Série D de 2022, em Cianorte-PR, na vitória (1 a 0) do Nova Iguaçu-RJ sobre o Cianorte, no dia 17 de julho de 2022. “Era muito novo. Mas foi muito bom”, comentou o atacante sobre o primeiro gol como profissional.Léo Jacó ficou mais um tempo na base do Nova Iguaçu e chegou ao Vasco em 2023. Em outubro de 2024, o atacante fez o gol da vitória e do título do Vasco, na final do Carioca Sub-20, sobre o Flamengo. Ano passado, marcou 22 gols no último ano de base. No Vasco, deixou a marca também sobre Fluminense e Botafogo.Como o Vasco não exerceu a opção de compra sobre os direitos econômicos de Léo Jacó, o Atlético-GO fez investimento na casa de R$ 2 milhões, valor não confirmado pelo clube. O atacante disse que também investiu na carreira e no futuro. “Deixei a minha família para realizar um sonho meu. Vim jogar num clube grande”, falou o jogador, em fase de conhecimento de Goiânia, mas curtindo o acolhimento que passou a ter. “Falta uma praia”, brincou, num dos raros momentos de descontração.No clássico com o Vila Nova, Léo Jacó ficaria na reserva de Derek, mas o titular escolhido teve uma virose. No domingo (25), após o almoço, foi chamado à sala do técnico Rafael Lacerda. “O professor (treinador) me disse que eu jogaria. Ele me pegou de surpresa. Na vida, temos de estar sempre prontos”, comentou.Atacante de área, forte e canhoto, Léo Jacó se destaca no cabeceio - três gols dele no Estadual foram de cabeça. Ele tem algumas referências. No posicionamento e nos movimentos, diz que busca se inspirar no estilo de Adriano, Imperador. Dentro de casa, recebe dicas do irmão, Bruno Jacó, ex-atacante de base no futebol carioca que jogava pelos lados do campo, mas não seguiu a carreira.Após marcar os dois gols sobre o Inhumas, citou as “dicas do Gordinho”, influenciador que faz sucesso no meio digital ao passar orientações aos jovens jogadores.Como Léo Jacó tem “fome de gol”, garante que vai lutar para matar a fome brigando pela artilharia do Estadual, mas colocando a conquista do título como principal meta.