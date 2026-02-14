Guilherme Marques foi o destaque do Atlético-GO na goleada (3 a 0) sobre a Abecat, em Ouvidor, na última quinta-feira (12). Ele se adaptou bem ao sistema tático com três zagueiros e avalia que no futebol tem de haver versatilidade para se adaptar ao jogo.\n"O atleta tem de ser híbrido", acredita o meia do Dragão. Ele fez três gols no Goianão em cinco atuações. A não ser que o técnico Rafael Lacerda decida poupá-lo domingo (15), diante da Abecat, o camisa 10 será uma das atrações atleticanas nas quartas de final.\n"O atleta tem de ser híbrido, adaptável ao futebol dinâmico de hoje, em que não pode ficar preso ao sistema tático. Porque o sistema se transforma durante a partida. O sistema vai se moldando conforme as características do adversário", comentou o jogador atleticano.\nNesta temporada, Guilherme Marques disse que disputa, pela primeira vez, um Estadual, após passagens pelo futebol português, turco e chinês. "Nunca disputei um campeonato estadual como profissional. Lembra o início de minha carreira, traz boas lembranças de quando comecei no Paraíba do Sul-RJ, na Terceira Divisão do Campeonato Carioca. Eram campos parecidos, pouca iluminação, torcedor xingando ali perto. É bom", completou o camisa 10 do Atlético-GO. Segundo ele, o Dragão tem de se manter concentrado para obter outro resultado positivo e garantir vaga à semifinal.