Artilheiro do Atlético-GO na Série B com seis gols, o atacante Gustavo Coutinho prevê jogo difícil no próximo domingo (28), no Estádio Antônio Accioly. O Dragão (18 pontos) recebe a Ponte Preta (8 pontos, na penúltima posição), sob pressão pela vitória.\nMesmo que o adversário esteja com problemas financeiros e no Z4, o time atleticano não pode vacilar em casa. "Sabemos da importância deste jogo. Talvez seja um jogo bastante traiçoeiro. Fomos enfrentar o América-MG, era o lanterna da competição e falei que o América-MG tinha um time qualificado e iria complicar a vida dos adversários", disse o atacante.\nO Atlétio-GO venceu de virada o América-MG por 2 a 1, em Belo Horizonte. Na sequência, o time mineiro surpreendeu e goleou o Fortaleza por 3 a o, fora de casa. "Estes jogos são bastante difíceis. Os caras pensam que este jogo pode mudar a vida para eles, que podem virar (a situação) se ganhar. Para nós, temos de fazer o jogo com todo respeito ao adversário ", disse Gustavo Coutinho.