Maior artilheiro do Atlético no século 21, com 96 gols marcados, o atacante Marcão foi homenageado pelo clube nesta quinta-feira (19), no CT do Dragão. O jogador recebeu uma camisa número 9 personalizada com o seu nome e uma placa, entregues pelo presidente do clube, Adson Batista.\nMarcão veio do futebol baiano em 2008 e se destacou no rubro-negro com gols, títulos (Série C de 2008 e o bicampeonato do Goianão em 2010 e 2011), além do acesso à Série A (em 2009), tornando-se figura querida entre os torcedores atleticanos. Ele tem 40 anos e ainda está em atividade - defende a Aparecidense, que escapou do rebaixamento à Divisão de Acesso com uma goleada por 4 a 0 sobre o Centro-Oeste. Um dos gols foi marcado por ele.\nO atacante lembrou de passagens marcantes pelo clube, não só dentro de campo, mas fora das quatro linhas. A que se tornou mais conhecida é a da fase em que o clube disponibilizou uma professora particular para que ele pudesse ter aulas no CT do Dragão, a fim de melhorar a leitura e a escrita. "O estudo é fundamental. Não é só para um jogador de futebol. O estudo é fundamental para arrumar um emprego", ressaltou.