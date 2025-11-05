O goleiro Lucas Barreto, de 23 anos, é o primeiro jogador a deixar o Atlético-GO no processo de reformulação do elenco para 2026. A rescisão de contrato do jogador foi publicada na tarde desta quarta-feira (5), no Boletim Informativo Diário da CBF.\nO clube trabalha para acertar a saída de outros jogadores, mas por enquanto não houve nenhum acerto confirmado. Mas há outro nome na lista de especulados - o volante Castro, de 30 anos, que poucas vezes atuou.\nLucas Barreto chegou ao CT do Dragão no início da temporada, após passagem pela base do Botafogo. Como o Atlético-GO ainda tinha Ronaldo como titular, e havia contratado o goleiro Anderson junto ao Cruzeiro, Lucas ficou como opção no banco.\nLucas deixa o clube com apenas uma atuação. Assim, o Dragão fica com Paulo Vitor, Vladimir, Léo Rosa e Anderson.