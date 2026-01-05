O goleiro Airton Michellon, de 31 anos, será o titular do Vila Nova no início de 2026. Inicialmente, o jogador disputaria posição, mas assume a vaga após a saída de Halls, de 26 anos, que deixou o Tigre por empréstimo rumo ao Sport Recife.\nRevelado pelo Juventude, Airton tem 1,88m de altura e acumula passagens por Chapecoense, América-MG, Pelotas, Oeste, RB Bragantino, além do RB Salzburg e do Liefering, ambos da Áustria. Natural de São Marcos (RS), o nome Airton não é coincidência, nascido em 29 de maio de 1994, 28 dias após a morte do piloto Ayrton Senna, o goleiro recebeu a homenagem do pai, grande fã de um dos maiores ícones do esporte brasileiro.\nVila Nova perde para a Portuguesa na estreia na Copinha 2026\nGoleiro que passou pela base do Vila Nova diz que retorna "mais experiente e preparado"