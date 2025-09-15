O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, sofreu uma séria lesão neste domingo (14), no jogo contra o Atlético-MG. Em uma dividida, levou uma joelhada de Igor Gomes, desmaiou em campo e ficou com um galo evidente na testa. Ele tentou voltar a jogar, mas, devido a tonturas, saiu de ambulância.\nUma pancada na cabeça pode causar concussão cerebral, um tipo de trauma cranioencefálico que apresenta sintomas como dor de cabeça, dificuldade de concentração, sensibilidade a barulhos, tonturas, insônia e alterações visuais. Na maioria dos casos, estes sinais desaparecem em dias ou semanas.\nLeia também\n+Atlético-GO tenta ampliar fase invicta e pode ter mudanças no setor ofensivo\nÉ importante avaliar o nível de consciência de quem se machucou. Fazer perguntas básicas (nome, idade, mês, ano e local), além de observar se consegue abrir e fechar os olhos e mover braços e pernas mediante comandos simples.