O Guanabara City está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe segue fazendo história na competição e, na noite desta quarta-feira (14), eliminou, nos pênaltis, o Botafogo-SP no Estádio José Vessi, em Cravinhos (SP), em partida 3ª fase. Após o empate sem gols no tempo regulamentar, o Guanabara City venceu nas penalidades por 4 a 3.\nEntre os 16 melhores do torneio, a equipe goiana vai enfrentar o Atlético-PI na próxima fase.\nQuem brilhou na classificação foi o goleiro Samuel, que defendeu duas cobranças na disputa por pênaltis.\nA classificação foi dramática. Estrela do time, o atacante Catatau perdeu um pênalti no início da partida. O goleiro do Botafogo-SP, Adriano, defendeu a cobrança. O jogador do time goiano vinha de três gols e uma assistência nos últimos quatro jogos da campanha, mas falhou no tempo normal da 3ª fase.