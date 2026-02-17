O goleiro Bruno, 41, acertou contrato e vai jogar no Vasco-AC.\nO goleiro compartilhou uma postagem com o acerto em suas redes sociais. Ele também compartilhou fotos ao lado de dois jogadores do Vasco-AC. Até o momento, o clube não anunciou a contratação de Bruno.\nQuatro jogadores do clube são investigados pelo estupro de duas mulheres. Segundo a Polícia Civil, um foi preso em flagrante no último sábado, e a prisão foi convertida em preventiva. Ontem, foi expedido o mandado de prisão preventiva aos outros três investigados.\nConsulado brasileiro em Lisboa diz ter recebido passaporte de Eliza Samudio\nDocumentário conta quem foi Eliza Samudio, no caso do goleiro Bruno, ex-Flamengo\nEntrega de móveis e açaí: a vida do ex-goleiro Bruno após deixar a cadeia\nEm nota, o Vasco-AC afirmou que "adotou medidas administrativas internas para apuração dos fatos e permanece à disposição para colaborar integralmente com as autoridades". O clube ainda declarou que "não compactua com qualquer forma de violência e adotará as medidas cabíveis, no âmbito interno, conforme o andamento das investigações".