A posição de goleiro talvez seja a mais caótica do Vila Nova nesses primeiros meses de 2026. Depois de contratar Airton para ser o titular, o clube viu Dalberson se sobressair, e, com a saída de Airton, contratou Helton Leite para assumir a meta. No entanto, a atuação de Dalberson na Copa do Brasil pode causar disputa pela titularidade no gol.No mesmo dia em que Dalberson foi o herói vilanovense na Copa do Brasil, contra o Velo Clube, ao fazer boas intervenções no tempo normal e defender duas cobranças na disputa de pênaltis, na última quarta-feira (4), o Vila Nova acertou a contratação de Helton Leite, do Fortaleza. Nesta quinta (5), o atleta foi anunciado oficialmente pelo clube.A hierarquia de goleiros do Vila Nova, até duas semanas atrás, era de Airton como titular, Dalberson como reserva imediato e Gabriel Átila como terceira opção. Portanto, após a saída de Airton, a diretoria foi atrás de uma reposição, que chegaria como o substituto para o time titular.Porém, a titularidade de Helton Leite, que poderia ser questão de tempo por se tratar de um goleiro mais experiente e com boas passagens pelo futebol nacional e internacional, não está garantida. “Nós contratamos para o elenco. Se vai jogar, é outra história”, falou o diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, ao POPULAR.Na semana que vem, quando o Vila Nova entrar em campo diante do Operário-MS, pela 3ª fase da Copa do Brasil, a tendência é de que Dalberson sustente a titularidade. Para o início da Série B, tudo pode acontecer. Vai depender das atuações de Dalberson e dos treinamentos de Helton Leite com o plantel colorado.CronologiaEm dezembro de 2025, o Vila Nova contratou Airton, já de olho na temporada que estava por vir. A ideia era o contratado suprir a saída de Kozlinski, que não teve o contrato renovado, e brigar pela titularidade com Halls, que teve um ano de altos e baixos com a camisa colorada.Durante a pré-temporada, em janeiro de 2026, o Vila Nova emprestou Halls para o Sport e contratou Gabriel Átila e Dalberson para serem as outras alternativas no time profissional. Airton ganhou a confiança do técnico Umberto Louzer e disputou dez jogos como titular. Só que acabou falhando com frequência e perdeu a vaga para Dalberson.Então, o Vila Nova rescindiu o contrato com Airton, em comum acordo, e o jogador foi para o Criciúma. Dalberson fez boas defesas nos dois jogos contra o Atlético-GO, pela semifinal do Goianão, apesar da eliminação alvirrubra. Na Copa do Brasil, ele se destacou ainda mais.Agora, o recém-chegado Helton Leite terá de trabalhar para conquistar a posição. O goleiro de 35 anos assinou contrato com o Vila Nova até o dia 30 de novembro de 2026, em definitivo. Dalberson, de 29 anos, possui vínculo no mesmo período. Gabriel Átila, de 22 anos, é visto mais como um “projeto a longo prazo”, e tem contrato até 30 de novembro de 2027.