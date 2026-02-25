O Vila Nova deseja negociar o goleiro Airton, de 31 anos, contratado pelo clube para ser o titular na temporada. Com contrato até o final de 2026, o jogador deve ser emprestado para alguma equipe da Série B, após ter amargado uma sequência de falhas com a camisa colorada e ido para o banco de reservas no último jogo.\n“Estamos alinhando essa saída”, disse o diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, ao POPULAR. Com a concretização da negociação, o Tigre ficaria apenas com Dalberson e Gabriel Átila, sem incluir goleiros das categorias de base, como opções para assumir o posto debaixo das traves.\nAirton foi o 8º jogador anunciado pelo Vila Nova para 2026. Vindo do Novorizontino, ele chegou com a expectativa de resolver o problema da meta colorada, tendo em vista que Kozlinski havia deixado o clube - posteriormente, Halls também foi negociado. No entanto, o atleta falhou em vários lances e, no mais recente clássico contra o Atlético-GO, perdeu a vaga de titular para Dalberson.