O goleiro Paulo Vitor foi o destaque do Atlético-GO no empate por 2 a 2 fora de casa com o Cuiabá, na última rodada da Série B. O jogador alcançou o recorde de maior número de defesas em uma partida da Segundona neste ano, com 13 intervenções ao todo.
"O jogo contra o Cuiabá foi extremamente aberto, com as duas equipes buscando o ataque. Pude ajudar a equipe a se manter viva durante a partida e, no final, conseguimos um empate. Nosso objetivo eram os três pontos, mas saímos de lá com um. Sobre as defesas, acho que todas são difíceis. Então, acredito que todas as defesas que fiz foram importantes", disse o goleiro
O Atlético-GO recebe o Amazonas neste domingo (31), no Estádio Antônio Accioly, às 16 horas. Para Paulo Vitor, a equipe tem a obrigação de buscar a vitória.