O empate de 2 a 2 do Atlético-GO com o Juventude, em Caxias do Sul (RS), no Estádio Alfredo Jaconi, também foi marcado por uma denúncia de injúria racial feita pelo goleiro do Dragão, Paulo Vitor.\nNo final da partida disputada na noite deste sábado (5), houve confusão dentro da área atleticana, em que o camisa 1 da equipe goiana ficou com a bola e reclamou da entrada de um jogador adversário.\nEnquanto isso, na arquibancada, ao fundo da meta do time rubro-negro, torcedores gritavam. Assim que o árbitro Ramon Abatti Abel apitou o final do jogo, o goleiro do Dragão correu em direção ao trio de arbitragem, no meio do campo, relatando o fato.\nPaulo Vitor denunciou que teria sido xingado de "macaco" por um torcedor. Ramon Abatti Abel acionou o protocolo de racismo. O goleiro atleticano foi ouvido, depois, pelo policiamento que trabalhou na partida, na tentativa de identificar o torcedor que teria xingado o jogador do Atlético-GO na arquibancada. O árbitro fez o gesto antirracismo, com o gestual de cruzar os braços, como um "x".