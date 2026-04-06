Paulo Henrique, novo goleiro do Atlético-GO, veio do Anápolis e chegou ao clube em um momento de instabilidade na meta do Dragão. O goleiro Paulo Vitor, considerado titular, perdeu o posto após falhas sequenciais e uma discussão com a torcida depois da derrota por 2 a 1 para o Náutico, pela 2ª rodada da Série B, partida na qual também falhou.\nVladimir foi o titular no clássico do último sábado (4) e também cometeu erro ao tentar driblar Gustavo Puskas, perdeu a bola, e o Vila Nova virou a partida, vencendo por 2 a 1. Diante desse cenário, o novo reforço se diz motivado para conquistar seu espaço.\nAtlético-GO volta a viver crise com goleiros, que serão avaliados\n“Estou muito feliz por estar aqui vestindo a camisa do Atlético-GO e por ter a oportunidade de ajudar o clube. Independentemente da competição, seja na Série B, na Copa do Brasil ou em qualquer outra, vou sempre dar o meu melhor. Todos os goleiros estão muito preparados. Também estou pronto para aproveitar as oportunidades. Vou trabalhar muito para conquistar o meu espaço pois vim aqui para jogar e ajudar”, disse Paulo Henrique.