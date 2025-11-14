O goleiro Paulo Vitor, do Atlético-GO, está liberado para o jogo deste sábado (15), às 16h30, contra o Operário-PR, no Estádio Antônio Accioly. O jogador atleticano estava na pauta de julgamentos da 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (14), por causa da expulsão na partida de 22 de julho, na qual o Dragão foi goleado pelo Operário-PR por 3 a 0, no final do 1º turno. Porém, a assessoria jurídica do clube foi informada de que a denúncia contra o jogador prescreveu e, por isso, não houve julgamento.\nO jogo foi disputado há quase quatro meses, em Ponta Grossa-PR. O Atlético-GO perdia por 1 a 0 quando, em uma jogada de escanteio no segundo tempo, Paulo Vitor subiu para afastar a bola e atingiu um adversário com o braço. O lance foi revisado pelo VAR, o goleiro foi expulso e o pênalti, marcado, resultou no segundo gol da equipe paranaense.