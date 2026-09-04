O goleiro Paulo Vitor foi um dos destaques do Atlético-GO na vitória (1 a 0) sobre o Avaí na rodada passada da Série B. O goleiro segurou o placar em branco com boas defesas no gramado molhado. O Dragão chegou aos 39 pontos e está em 7 lugar na Série B, na cola por uma vaga no G6 da competição.\n"O sucesso passa pelo trabalho", apontou o defensor atleticano, confiante na sequência de bons resultados nesta Série B. O time rubro-negro não perde há três jogos e não sofreu gol em nenhum deles.\nPaulo Vitor espera que a sequência positiva continue a partir deste sábado (5) diante do líder Juventude. “Temos jogos decisivos neste mês (setembro), mas temos de pensar no próximo. Tem de ser jogo a jogo e pés no chão ", frisou o goleiro do Dragão.\nNo trabalho que leva ao sucesso, o jogador cita a gestão do treinador Roger Silva e da comissão técnica. O time dá sinais que é um dos candidatos a uma vaga no G6. A equipe espera conseguir pontuar na Serra Gaúcha e tem no sistema defensivo uma das armas para isso.