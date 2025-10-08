O goleiro Paulo Vítor, de 36 anos, tem sido um dos destaques na arrancada do Atlético-GO na Série B. Há quatro jogos - nas vitórias sobre Remo-PA e América-MG (por 1 a 0), na goleada sobre o Athletico-PR (3 a 0) e no empate no clássico com o Goiás (0 a 0) -, o Dragão não sofre gols e isso tem relação com a segurança que o jogador transmite ao time.\nPaulo Vítor terá a missão de manter os bons números da equipe fora de casa, nas duas próximas rodadas, contra o Coritiba (quinta-feira, dia 9) e diante do Volta Redonda (segunda-feira, dia 13).\nO goleiro voltou ao Brasil em junho após oito anos no futebol português e árabe. O retorno ao País é tratado de forma positiva por Paulo Vítor, que gosta também da disputa equilibrada da Série B.\nSegundo ele, jogador gosta de jogos decisivos, nos quais a pressão da torcida faz parte da atmosfera das partidas. "É melhor jogar sob pressão. A pressão faz parte do futebol. Lá fora (exterior), também há muita pressão", frisou o camisa 1 do Dragão.