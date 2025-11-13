O goleiro Paulo Vitor, do Atlético-GO, será julgado nesta sexta-feira (14), pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador foi expulso no jogo em que o Dragão foi goleado por 3 a 0 pelo Operário-PR, em Ponta Grossa (PR), no dia 22 de julho.\nPaulo Vitor está incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele pode pegar suspensão de quatro a doze jogos de suspensão, pois o artigo prevê punição por "praticar agressão física durante a partida" e o parágrafo descreve a ação como "desferir dolosamente soco, cotovelada ou golpes similares em outrem".\nPaulo Vitor foi expulso aos 39 minutos do segundo tempo por "desferir um soco no rosto de seu adversário (Matheus Henrique), após disputar uma bola dentro de sua área penal", como consta na súmula.