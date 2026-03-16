Um dos personagens mais importantes do título estadual do Goiás é o goleiro Tadeu, que levantou a sua primeira taça do Campeonato Goiano desde que chegou ao clube, em 2019. O jogador declarou que não carregou o peso do jejum no Estadual como um obstáculo e teve persistência para “fazer história” com a conquista invicta deste final de semana.\nTadeu foi contratado pelo Goiás após o Goianão de 2019, quando o esmeraldino foi vice-campeão e perdeu o título para o Atlético-GO. A partir dali, ele disputou as edições de 2020 a 2025, em que o clube viu crescer a seca de taças. Com a camisa esmeraldina, o goleiro até ganhou a Copa Verde de 2023, mas ainda faltava o Estadual.\n“Merecido para todo mundo. Talvez eu fique mais marcado por estar há tanto tempo no clube, dos últimos sete (anos) que o Goiás não ganhou, eu participei de seis. Então, acaba tendo um peso maior para mim, mas eu não carreguei esse peso para me atrapalhar. Pelo contrário, tive resiliência e persistência. Um grupo e elenco maravilhosos, que não mediram esforços para sermos campeões”, analisou Tadeu.