O goleiro Tadeu atribuiu a queda de desempenho do Goiás no 2º turno do Campeonato Brasileiro Série B ao maior equilíbrio dos clubes na reta final, como o Athletico-PR, que vem de seis vitórias seguidas e está apenas um ponto atrás do 4º colocado, Novorizontino, e o Criciúma, que assumiu a liderança da competição após vencer o Coritiba na última rodada, vivendo uma sequência de oito jogos invictos.\n“Equilíbrio da competição. Se você pegar a tabela, vê que nenhuma equipe consegue disparar, ninguém abre uma vantagem muito grande em relação às demais. Apesar disso, temos uma vantagem considerável (quatro pontos) sobre o quinto colocado, e isso precisa ser valorizado. O equilíbrio é visível em todas as equipes. O Criciúma e o Athletico-PR, por exemplo, vivem um segundo turno muito bom. O mais importante é olharmos para o nosso lado, para o que precisamos fazer. Sempre há espaço para melhorar. Temos, agora, a chance de dar uma arrancada. Terça-feira (30) é uma oportunidade para emplacarmos uma sequência de vitórias e nos aproximarmos do nosso objetivo”, disse o goleiro Tadeu.