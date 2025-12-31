O goleiro Thiago Rodrigues, de 37 anos e que renovou contrato em dezembro por mais uma temporada (2026) com o Goiás, é um dos nomes que está no radar do Guarani para suprir a carência na posição.\nO Bugre está se preparando para disputar o Paulistão e a Série C, contava com o experiente Fernando Miguel (ex-Atlético-GO), mas o jogador reclamou de dores no joelho, decidiu rescindir o contrato antes mesmo da estreia e deve se aposentar.\nO goleiro do Goiás é um dos nomes que interessam ao clube de Campinas. Outras opções na lista da equipe paulista são Caíque França, goleiro do Sport, e Luan Polli, do Cuiabá.\nRecentemente, em dezembro, o Goiás anunciou a renovação de contrato de Thiago Rodrigues para a temporada 2026. Ele é opção para o lugar de Tadeu, titular no time alviverde desde 2019.\nThiago chegou ao Goiás em 2024, jogou apenas duas vezes em 2025, mas teve uma grande atuação no empate sem gols diante do Coritiba, o campeão da Série B, na capital paranaense. Além de fazer grandes defesas e garantir a igualdade no placar, o goleiro encarou o uruguaio Carlos de Pena após o jogo, iniciando grande confusão no Estádio Couto Pereira.