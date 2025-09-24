Após o empate em 1 a 1 do Goiás contra a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, o goleiro esmeraldino Tadeu lamentou o resultado com gol adversário no fim, mas falou sobre a emoção de enfrentar o ex-clube.\nLeia também\n+ Goiás sofre gol nos acréscimos, empata com a Ferroviária e pode perder a liderança da Série B\n“O resultado é frustrante pela maneira que foi. A gente sustentou (a vantagem) até os minutos finais e pecamos por causa da qualidade do atleta (Thiago Lopes) da Ferroviária, que acertou chute de rara felicidade. Vamos seguir os aprendizados. Não tem terra arrasada. Temos dez batalhas para conseguir o objetivo e vamos buscar, em casa, os pontos que perdemos”, analisou o goleiro Tadeu, que é ex-jogador da Ferroviária.\nO clube paulista foi o último que ele defendeu antes de ser contratado pelo Goiás, em 2019. “Desde que chegamos em Araraquara-SP o coração bateu mais forte por tudo que vivi aqui. Se estou em um grande clube, devo à Ferroviária. Gratidão eterna a esse clube e cidade, que me acolheram em um momento difícil da minha carreira. Me fez recomeçar no futebol e me ajudar a chegar onde estou”, acrescentou o defensor.