O goleiro do Vila Nova, Airton, lamentou a falha cometida na goleada por 4 a 1 sobre a Jataiense e diz que entende a cobrança do torcedor colorado. O jogador reiterou que há um incômodo pessoal porque acredita que tem condições de ajudar mais o time.\n“A vida do goleiro é complicada, as coisas acontecem muito rápido. Tomamos as decisões o mais rápido possível, e às vezes são equivocadas. Estamos passando por um momento em que em qualquer decisão errada sofremos os gols, então é ter cabeça fria, entender a cobrança do torcedor”, comentou.\nO lance em questão aconteceu no primeiro minuto de jogo, no Estádio Olímpico. Após lançamento longo do campo de defesa da Jataiense, Airton saiu da área para tentar cortar, mas calculou mal o tempo. Quando tentou voltar, o meia Assis engatilhou o chute e encobriu com facilidade o goleiro do Tigre.