O goleiro do Vila Nova, Helton Leite, afirmou que o próximo adversário na Série B, América-MG, precisa ser respeitado apesar da pontuação ruim no campeonato. Além disso, o experiente jogador falou sobre a expectativa do time na reta final da Segundona, com dez rodadas a serem disputadas.\n“Sabemos que temos dez decisões pela frente, e agora o campeonato cada vez mais vai afunilando. Por mais que valham três pontos em todos os jogos, todos os times estão disputando alguma coisa. Então, a gente sabe da dificuldade que cada partida vai trazer. E nós queremos subir. Nosso objetivo é de acesso, então nós queremos subir da maneira mais rápida possível, da melhor maneira possível”, disse.\nNesta sexta-feira (18), a partir das 19h30, o Vila Nova recebe o penúltimo colocado América-MG no OBA. O Tigre é amplo favorito no confronto, mas Helton Leite pregou cautela para que o time goiano não caia em armadilhas, ainda mais diante do desgaste de vários jogos em sequência.