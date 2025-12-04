O Fortaleza fez valer o Castelão lotado e venceu o Corinthians, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (03), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.\nO Laion saiu na frente logo aos sete minutos de partida, com Pochettino, e ampliou com Herrera no começo da etapa final.\nO time visitante descontou com o garoto André, mas não foi o suficiente para conquistar os três pontos.\nCom o resultado, o Fortaleza chegou aos 43 pontos e deixou a zona do rebaixamento, empurrando o Vitória no seu lugar.\nJá o Corinthians chegou ao terceiro jogo sem vencer e estacionou nos 46 pontos. O clube foi ultrapassado pelo Red Bull Bragantino na tabela e pode perder mais posições até o fim da rodada.\nBRENNO FOI O CARA\nO goleiro Brenno foi o salvador do Fortaleza na vitória sobre o Corinthians.\nHá três semanas, o atleta ficou marcado por uma falha bizarra contra o Grêmio, quando, desatento, entregou uma bola no pé do atacante Carlos Vinicius.