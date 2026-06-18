O goleiro Halls, que está emprestado pelo Vila Nova ao Sport até o fim da temporada, pode estar de saída do clube pernambucano na próxima janela de transferência, rumo a uma equipe de Portugal. Caso isso aconteça, o time goiano tem a oportunidade de faturar algum dinheiro no negócio, tendo em vista que é dono dos direitos econômicos do jogador.\nHalls chegou ao Vila Nova em 2024, emprestado pelo Vasco, e fez duas partidas. Em 2025, o goleiro ganhou espaço após as constantes lesões de Kozlinski, e atuou em um total de 48 jogos com a camisa colorada.\nEm 2026, o Vila Nova o emprestou para o Sport, onde ele participou de parte da campanha do título pernambucano, além de entrar na Copa do Nordeste. Na temporada, foram oito exibições em campo, com seis gols sofridos.\nAtualmente, Halls não é titular do Sport, o que pode facilitar a saída do atleta de 27 anos para o exterior. A janela de transferências abre somente no dia 20 de julho.