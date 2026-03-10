O goleiro Maurício Kozlinski entrou com uma ação trabalhista contra o Vila Nova, solicitando o valor de R$ 1.574.657,60. Entre outras alegações, a defesa do jogador cobra indenização por estabilidade provisória e falta de pagamento de salários e benefícios. O clube diz ter recebido com “tranquilidade” a ação e afirma ter apresentado seu posicionamento.\nKozlinski foi contratado pelo Vila Nova em dezembro de 2024. Ele chegou com a expectativa de ser titular em 2025, mas sofreu com uma série de lesões e fez apenas 11 partidas no ano. Seu contrato acabou no dia 30 de novembro de 2025 e o clube colorado não renovou o vínculo.\nAtualmente, o goleiro defende o Londrina, que foi vice-campeão paranaense - perdeu nos pênaltis para o Operário-PR -, pelo qual já soma 13 partidas disputadas. A defesa do jogador, no entanto, diz que o Vila Nova deveria ter renovado o vínculo com o atleta, por causa das questões físicas.