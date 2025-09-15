O goleiro Éverson, do Atlético-MG, relatou que sua filha de 13 anos foi alvo de xingamentos e de assédio sexual no estacionamento da Arena MRV, após o empate entre 1 a 1 do clube alvinegro com o Santos, no último domingo (14) pelo Campeonato Brasileiro.\nEm nota, o Atlético-MG, que também faz a gestão do estádio, manifestou apoio ao goleiro e à filha do jogador e disse que irá colaborar com as autoridades para identificar os suspeitos.\nLeia também\n+Vagner Mancini diz que Goiás saiu no prejuízo após briga entre jogadores, e elogia atuação defensiva\nA Polícia Civil afirmou que até o momento não foi acionada sobre o caso. A corporação orientou a vítima e seus pais a procurarem a delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente para registrar a ocorrência e dar início às investigações.