Ao entrar em campo neste sábado (16) para enfrentar o Fortaleza, o goleiro Fábio, do Fluminense, atingiu um recorde: aos 44 anos, ele igualou a marca de 1.390 jogos que até então só o inglês Peter Shilton detinha, o maior número de partidas disputadas por um jogador na história do futebol mundial.\nShilton também atuou como goleiro e é o atleta que mais vezes defendeu a seleção inglesa, com 848 aparições. Jogou entre 1966 e 1997, mesmo ano em que Fábio estreou no profissional pelo União Bandeirante.\nSegundo contagem feita pelo Fluminense, o arqueiro disputou 30 partidas pela extinta equipe paranaense, 150 pelo Vasco e, até agora, 234 pelo tricolor carioca. Defendendo o clube de Laranjeiras, onde está desde janeiro de 2022, foram 228 gols sofridos --ou seja, menos de um por jogo-- e 92 aparições sem ter a meta furada, de acordo com o Transfermarkt.