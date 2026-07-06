O goleiro Nyland, da Noruega, explicou as farpas que trocou com Neymar antes de o camisa 10 cobrar o pênalti que definiu a derrota e eliminação da seleção brasileira por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo.\nNyland não quis entrar em detalhes, mas disse que "tentou entrar na cabeça" do brasileiro antes do pênalti cobrado já nos acréscimos da partida. Apesar de norueguês, ele fala espanhol por jogar há bastante tempo na Europa.\nSó queria entrar na cabeça dele. Não importa [o que disse]. No final, defendi o mais importante [batido por Bruno Guimarães] e conseguimos algo especial. Sim, claro [foi partida mais importante da carreira].Nyland, na zona mista\nO dublador Gabriel Velloso fez a leitura labial do momento entre Nyland e Neymar. O momento foi exibido durante a transmissão do Fantástico, na TV Globo.