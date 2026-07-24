O Goiás é campeão da Série B sub-20. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o clube goiano bateu o Ceará por 11 a 10 nos pênaltis e conquistou o título inédito da competição nacional.\nO goleiro Ruan foi decisivo. Ele defendeu três cobranças nas penalidades. Halerrandrio, que desceu o time profissional para atuar na decisão, marcou o gol do título do Goiás.\nEle já tinha marcado o gol do Goiás no tempo regulamentar, que abriu o placar na decisão. Ainda no primeiro tempo, o Ceará empatou com o atacante Gabriel Amaral.\nCom o empate no tempo regulamentar, a partida foi para os pênaltis. Nas primeiras cinco cobranças, cada goleiro defendeu uma e os times empataram por 4 a 4.\nNas alternadas, que pareciam intermináveis, o Goiás errou uma cobrança, mas o goleiro Ruan defendeu outras duas vezes para o time esmeraldino, que fechou a série em 11 a 10 após gol marcado por Halerrandrio. Foram 26 cobranças na disputa.