O goleiro Gabriel Átila, de 22 anos, que passou pelas categorias de base do clube, onde atuou no Sub-17 do Vila Nova, e estava no Atlético-MG, equipe pela qual foi campeão brasileiro Sub-20, retorna ao Tigre para ser mais uma opção para a meta colorada.\nCom a saída de Halls, que está se transferindo para o Sport por empréstimo, o gol do Vila Nova segue sem um dono definido. A princípio, o mais experiente Airton Michellon, de 27 anos, que veio do Novorizontino e foi titular da equipe na última Série B, deve iniciar a temporada como titular. No entanto, a disputa pela posição está aberta, e Gabriel Átila, ao lado de Kauã Pires, cria da base colorada, também briga pela vaga.\nVila Nova empresta goleiro para o Sport\n“Fico muito feliz pela oportunidade de retornar. Venho para mostrar meu trabalho como um Gabriel mais experiente, estruturado e bem preparado, acreditando que podemos almejar coisas grandes. A disputa pela posição com o Airton e o Kauã será forte e acirrada, mas venho para buscar meu espaço sempre com respeito, porque são ótimos goleiros. Todos vão trabalhar, e a decisão fica nas mãos do Umberto Louzer. Cada um faz a sua parte”, analisou o goleiro, que tem contrato com o Tigre até o fim de 2027.