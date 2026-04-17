Depois de ter sido utilizado duas vezes no Campeonato Goiano e três na Copa do Brasil, o goleiro Dalberson voltou a ser titular na meta do Vila Nova no empate sem gols contra o Capital-DF, pela Copa Centro-Oeste, e afirmou que “todos precisam estar 100% sempre” para quando surgir uma oportunidade.\n“O calendário é cheio, todos precisam estar 100% sempre, é o que eu procuro fazer. Jogamos ontem (quarta, 15) na Copa Verde e já viramos a chave para o Operário-PR, no fim de semana, depois o Ceará, e por aí vai. Queremos seguir na parte de cima da Série B, essa é a nossa principal meta. Sabemos que podemos e vamos fazer o que for preciso para isso”, avaliou.\nContratado neste ano, Dalberson assumiu a titularidade após as falhas constantes de Airton. Na Copa do Brasil, ele foi o herói das classificações contra Velo Clube e Operário-MS, pegando três pênaltis. Sem atuar desde 18 de março, ele voltou a ser escalado no Vila Nova, desta vez contra o Capital-DF.