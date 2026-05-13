O goleiro Tadeu sofreu uma fratura na tíbia (osso da canela) da perna esquerda na noite da última terça-feira (12) no Mineirão, em Belo Horizonte, durante a derrota do Goiás por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O alviverde foi eliminado na 5ª fase da competição.\nNa madrugada desta quarta-feira (13), o Goiás informou a lesão do goleiro, que deixou o estádio para passar por exames no hospital, mas não deu detalhes sobre a recuperação nem informou por quanto tempo vai desfalcar o Goiás, que tem a disputa da Série B pela frente na temporada.\nO Goiás publicou uma mensagem do goleiro na madrugada, no hospital.\n"Agradecer as mensagens de apoio. Vou voltar muito mais forte porque, como vocês cantam, pra vencer tem que ser guerreiro. E eu não vou desanimar por causa de uma lesão. Logo estarei de volta lutando e me quebrando quantas vezes forem necessárias por vocês. Vamos juntos que nosso objetivo é grande", disse o jogador.