A vistoria feita pelas federações internacionais de Automobilismo (FIA) e Motociclismo (FIM) para homologação do Autódromo Internacional de Goiânia foi concluída na última semana. O Governo de Goiás aguarda a aprovação das federações para que o equipamento esportivo seja liberado para receber competições internacionais como a MotoGP, que tem etapa marcada para março de 2026.\nO Estado optou por não se pronunciar sobre a vistoria antes de receber os documentos da homologação do autódromo. Não há prazo para isso ocorrer, mas deverá ser feito ainda neste ano.\nA vistoria durou cerca de dois dias entre terça-feira (8) e quarta-feira (9). Todas as dependências do autódromo foram analisadas por membros da FIM e FIA, além da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).