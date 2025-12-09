Nesta terça-feira (9), o governador Ronaldo Caiado (UB) assinou um projeto de lei que autoriza a doação ao Vila Nova do terreno localizado no Setor Jaó, em Goiânia, onde fica o CT Vila do Tigre. Até então, a área estava em posse do time colorado mediante Termo de Permissão de Uso, e agora o imóvel será do clube de maneira definitiva.\nLeia também\n+ Elenco do Vila Nova atinge mesma quantidade de atletas do início de 2025\n“De hoje em diante, aquela área é 100% do Vila Nova. Isso dá estatura ao Vila Nova que passa a diferenciá-lo em condições de ter ampliação, cada vez mais, do atendimento às pessoas, preparação de todo o corpo técnico e, ao mesmo tempo, disputar os maiores campeonatos no país”, disse Ronaldo Caiado.\nSegundo o projeto de lei, a medida permitirá ao Vila Nova dar continuidade à promoção de educação e assistência social por meio do centro de formação de atletas.