A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) passou por uma mudança de secretário no último final de semana. Na sexta-feira (6), Rudson Guerra deixou a titularidade da secretaria, que passou a ser ocupada por Nilton Cézar Moreira. Ele ocupava o cargo de superintendente de Segurança e Infraestrutura Esportiva da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), desde março de 2024.\nSegundo o Governo, a saída de Rudson Guerra foi por motivo de “interesse pessoal”. O ex-secretário ocupou o cargo por dois anos, ele tinha sido nomeado no dia 8 de fevereiro de 2024.\n“Encarei como um desafio e uma missão (assumir a Seel), que entendo que foram bem cumpridos. Trabalhamos pela recuperação da infraestrutura, projetos e programas esportivos, sempre focando também no atendimento social e em uma gestão humanizada, que é a grande marca do Governo de Goiás”, comentou Rudson Guerra.