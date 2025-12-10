O gramado do novo estádio Serra Dourada continuará natural, com a manutenção do tipo “Bermuda Celebration” e uma eventual mudança para o piso sintético não foi cogitada pela Construcap, grupo que assumiu a administração do principal palco do futebol goiano por meio da concessão cedida pelo Governo de Goiás. A informação foi confirmada pelo diretor Samuel Lloyd com exclusividade ao POPULAR.\n“O gramado será natural. Queremos que todo mundo tenha muito orgulho, como sempre teve, do gramado do Serra. A gente nunca pensou (em mudar para o sintético)”, afirmou Samuel Lloyd à reportagem.\nComo será o novo Serra Dourada: veja imagens do projeto\nA discussão gramado natural x sintético está em debate no futebol brasileiro. A discussão cresceu nos últimos dias após o Flamengo protocolar junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um pedido de padronização e melhoria dos gramados do futebol brasileiro, com a sugestão do fim dos campos sintéticos.